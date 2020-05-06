Из кировских домов пропадет тепло

6 Май 2020 2020-05-06T13:48:29+03:00

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В Кирове завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление выпустила городская администрация. Согласно ему, с 6 мая ресурсоснабжающим организациям рекомендовали прекратить подачу тепла в дома. А вот учреждения социальной сферы, в частности, больницы, отключать будут по заявкам их руководителей.

Сейчас в городе должны провести гидравлические испытания теплосетей, а после начать подготовку к следующему отопительному сезону 2020-2021 годов. Управляющим компаниям и организациям, обслуживающим жилищный фонд, с 6 мая нужно приступить к осмотру, ревизии, промывке и ремонту внутридомовых систем подачи тепла.

Как сообщила пресс-служба АО «КТК», в течение суток компания прекратит подачу тепла в жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU