Из кировских домов пропадет тепло
В Кирове завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление выпустила городская администрация. Согласно ему, с 6 мая ресурсоснабжающим организациям рекомендовали прекратить подачу тепла в дома. А вот учреждения социальной сферы, в частности, больницы, отключать будут по заявкам их руководителей.
Сейчас в городе должны провести гидравлические испытания теплосетей, а после начать подготовку к следующему отопительному сезону 2020-2021 годов. Управляющим компаниям и организациям, обслуживающим жилищный фонд, с 6 мая нужно приступить к осмотру, ревизии, промывке и ремонту внутридомовых систем подачи тепла.
Как сообщила пресс-служба АО «КТК», в течение суток компания прекратит подачу тепла в жилые дома.
ИСТОЧНИК KP.RU