В музее им. Васнецовых состоится онлайн-выставка к 75-летию Победы

6 Май 2020 2020-05-06T18:09:23+03:00

Экспозиция «Об этом помнит вся Россия» будет разделена на четыре части

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Впервые в истории Вятского художественного музея откроется онлайн выставка. Сотрудники музея рассказали, что гости в режиме интернет-трансляции смогут наблюдать экспозицию «Об этом помнит вся Россия» посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

-Выставка «Об этом помнит вся Россия», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, включает около семидесяти произведений живописи, графики, скульптуры из фондов Вятского художественного музея, - рассказали сотрудники музея. - Работы, созданные как во время войны, так и в послевоенные годы, показывают героизм и мужество защитников Родины. Сохранение памяти о великой войне – одна из важных задач искусства и главная задача данной выставки.

Экспозиция «Об этом помнит вся Россия» разделена на четыре части. Первый раздел «Подвиг героев» расскажет зрителям историю первых лет войны. Вторая часть «Дорога на запад» отобразит переломные моменты войны. Третья рубрика «Героический тыл» посвящена трудовым подвигам советского народа. Четвертый раздел «Салют Победы» утверждает веру в человечность, в ее красоту и неистребимость.

Видео-трансляция открытия выставки состоится в официальной группе музея в социальной сети 7 мая в 16.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU