Кировчане смогут увидеть пыльцевую корону вокруг Солнца

6 Май 2020 2020-05-06T13:02:33+03:00

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Кировчане могут увидеть еще одну корону, но уже не связанную с болезнью. Начался сезон наблюдения очередного небесного явления - так называемой пыльцевой короны вокруг Солнца. Выглядит оно как яркие радужные круги вокруг светила. Об этом сообщает группа «Любительская Метеорология в Кирове».

У явления неспроста такое странное название. Эта самая корона состоит как раз из пыльцы лиственных деревьев. В регионе уже началось пыление ивы, и к ней скоро присоединятся береза, дуб, сосна, клен и одуванчик. Кроме того, частицы размножения деревьев может принести ветром из соседних регионов, где сезон уже начался.

Когда концентрация пыльцы в атмосфере достигнет нужной точки, вокруг Солнца и Луны можно будет увидеть яркую радужную корону. Чтобы пронаблюдать за этим явлением, само светило нужно прикрыть каким-то предметом.

Так выглядит пыльцевая корона вокруг Солнца. Фото: Алексей Кокорин, vk.com/meteokirov

Явление сфотографировал наш земляк в поселке Даровской. Фото: Алексей Кокорин, vk.com/meteokirov

ИСТОЧНИК KP.RU