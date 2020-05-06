2020-05-06T12:39:53+03:00
Общество

Отрезанных от большой земли жителей Кировской области эвакуируют на вертолетах

С начала года санавиация помогла доставить в больницы 109 человек, включая 21 ребенка.
Виктор Карпов
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Медицинскую помощь населению оказывают с помощью санавиицаии.Медицинскую помощь населению оказывают с помощью санавиицаии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за полноводья в Кировской области без транспортного сообщения остались более 7 500 человек, в том числе 780 детей. Медицинскую помощь населению оказывают с помощью лодочных переправ и санавиицаии. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кировской области.

- В 2020 году санитарно-авиационная помощь оказывается двумя вертолетами «Ансат» с реанимационными медицинскими модулями и вертолетом МИ-2 с медицинским оборудованием, - рассказал главный врач Станции скорой медицинской помощи города Кирова Сергей Одношивкин. - При необходимости предусмотрено применение самолета АН-2В. В отделении санитарной авиации организовано круглосуточное дежурство авиамедицинской бригады в составе врача анестезиолога-реаниматолога и фельдшера скорой помощи.

В текущем году из населенных пунктов в Котельничском и Уржумском районах эвакуировали 3 человек. А с начала года санавиация помогла эвакуировать 109 человек, включая 21 ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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