2020-05-06T11:35:54+03:00
Происшествия

Четверо кировчан погибли в ДТП за выходные дни

Еще пятеро жителей региона получили в них травмы
Алена Михайлова
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По двум авариям сейчас проводят проверку. Фото: vk.com/gibdd43По двум авариям сейчас проводят проверку. Фото: vk.com/gibdd43
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За выходные дни, с 1 по 5 мая, в Кировской области произошло три ДТП, в которых погибли четверо человек. Такую информацию приводит областное управление ГИБДД.

Так, смертельная авария произошла 5 мая в 00.30 на 82 километре трассы «Киров - Советск - Яранск». По информации областного Следкома, 18-летний водитель «четырнадцатого» ВАЗа не справился с управлением и съехал в кювет, опрокинувшись на крышу. Водитель автомобиля и 15-летний пассажир скончались от полученных травм в Верхошижемской ЦРБ. Других пассажиров, 18-летнего и 16-летнего молодых людей, увезли в кировскую травматологию. Сейчас по факту гибели жителей области проводят доследственную проверку.

В этот же день, в 17.45, по данным регионального ГИБДД, произошло аналогичное смертельное ДТП. На 750 километре трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» «Киа Кларус» под управлением 25-летнего водителя съехала в кювет и опрокинулась. В результате погибла 28-летняя женщина-пассажир. Двое других пассажиров, в том числе пятилетний мальчик, и сам водитель получили травмы разной степени тяжести.

Третья авария произошла 3 мая, в 08.30. В Кирове на улице Островского у дома №11 82-летнему водителю «шестерки» стало плохо за рулем, и в результате машина врезалась в препятствие. Врачи констатировали смерть мужчины. По этому факту сейчас также проводят проверку.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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