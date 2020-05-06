Коронавирус в Кирове: 125 из 711 заразившихся выздоровели
На 6 мая 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 711 случаев заражения коронавирусом;
- 125 пациентов выздоровели;
- 4 человека умерли;
- 5367 взрослых кировчан, из них 600 детей, находятся на домашнем карантине;
- 7388 взрослых и 975 детей снято с домашнего карантина;
- 1672 исследования на коронавирус проведено в регионе за последние сутки;
- 1259 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки;
- 48922 жителя области всего обследовалось на коронавирус;
- более 60000 тестов проведено за весь период.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
Среди заболевших коронавирусом кировчан выявили еще 27 человек. Однако не все так плохо: в противовес им из инфекционных стационаров выписали сразу 22 человека. Таким образом, из 711 заразившихся жителей региона уже 125 поправились.
Напомним, в Кировской области будут лечить зараженных новой инфекцией с помощью переливания плазмы крови уже переболевших людей. Учитывая то, что количество выздоровевших неуклонно растет и некоторые из них уже согласились на донорство, то можно предположить, что скоро цифра выписавшихся пациентов станет еще больше.
Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Позаботьтесь о себе и своих близких.
ИСТОЧНИК KP.RU