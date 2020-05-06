Коронавирус в Кирове: 125 из 711 заразившихся выздоровели

6 Май 2020 2020-05-06T10:57:26+03:00

Все пациенты стационаров получают необходимое лечение и находятся, преимущественно, в удовлетворительном состоянии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На 6 мая 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 711 случаев заражения коронавирусом;

- 125 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5367 взрослых кировчан, из них 600 детей, находятся на домашнем карантине;

- 7388 взрослых и 975 детей снято с домашнего карантина;

- 1672 исследования на коронавирус проведено в регионе за последние сутки;

- 1259 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки;

- 48922 жителя области всего обследовалось на коронавирус;

- более 60000 тестов проведено за весь период.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Среди заболевших коронавирусом кировчан выявили еще 27 человек. Однако не все так плохо: в противовес им из инфекционных стационаров выписали сразу 22 человека. Таким образом, из 711 заразившихся жителей региона уже 125 поправились.

Напомним, в Кировской области будут лечить зараженных новой инфекцией с помощью переливания плазмы крови уже переболевших людей. Учитывая то, что количество выздоровевших неуклонно растет и некоторые из них уже согласились на донорство, то можно предположить, что скоро цифра выписавшихся пациентов станет еще больше.

Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Позаботьтесь о себе и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU