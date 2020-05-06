Кировчане могут увидеть «75 историй о нашей войне»

6 Май 2020 2020-05-06T09:23:03+03:00

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С 3 мая Кировский драматический театр запустил новый онлайн-проект «75 историй о нашей войне». Зрители могут увидеть истории на официальном сайте и на страницах театра в социальных сетях.

Проект посвящен 75-летию Великой Победы. В нем принимают участие не только артисты, но также режиссеры и сотрудники театра. Они расскажут уникальные семейные истории, прочтут любимые стихи о войне и исполнят замечательные душевные песни.

В нескольких видеоблоках артисты театра воссоздают народную, близкую и понятную каждому из нас историю нашей Родины.

Проект создан под руководством художественного руководителя театра Евгения Ланцова.

Театр приглашает зрителей посмотреть интернет-трансляции видеосюжетов ежедневно в 12:00. Истории, рассказанные силою человеческого сердца, сотрудники театра будут представлять до 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU