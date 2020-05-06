6 Май 2020 2020-05-06T07:51:22+03:00

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В Управлении гражданской защиты города Кирова сообщили, что в 2020 году паводок на Вятке стал одним из самых затяжных. По словам специалистов, он продолжается уже более 30 дней. При этом резкого подъема воды не происходит.

- В первый день ледохода, 28 марта, вода в Вятке находилась на уровне 115 см от нулевого поста, - рассказали в Управлении. - Таким образом, с момента начала весеннего половодья река «выросла» на 307 см, и ее уровень на утро 5 мая составлял 422 см от нулевого поста.

Затяжной паводок объясняют тем, что к моменту его начала большой объем снега на почве уже растаял. Кроме того, вскрытие реки происходило постепенно и на разных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU