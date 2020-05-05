Карантин в Кирове: с 6 мая смогут возобновить работу магазины мебели, электротоваров и автосалоны
Во вторник, 5 мая, в региональном правительстве состоялось очередное заседание штаба по предупреждению коронавируса. Во время него власти приняли решение, что в области с 6 мая могут начать работать:
- магазины, реализующие строительные товары (в том числе сантехнические и электротовары);
- отдельно стоящие магазины мебели;
- магазины садово-огородного инвентаря;
- автосалоны.
- Возобновить деятельность могут только специализированные магазины, при условии социального дистанцирования, обработки помещений дезинфицирующими средствами и работы в защитных масках, - уточнили в правительстве.
Также уточняется, что работа развлекательных и торговых центров по-прежнему ограничена до 11 мая. Узнать более подробную информацию по вопросам ведения бизнеса можно по телефону «горячей линии»: 410-410, по вопросам предупреждения коронавирусной инфекции 8-800-100-43-03.
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ИСТОЧНИК KP.RU