70 метеоров в час: кировчанам предлагают понаблюдать за ежегодным звездопадом

5 Май 2020 2020-05-05T15:37:59+03:00

Лучше всего звездопад будет виден в предрассветные часы. Фото: pixabay.com

Максимум активности потока приходится на ночь с 5 на 6 мая

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В ночь с 5 на 6 мая жители Кирова смогут полюбоваться ежегодным звездопадом. Ожидается до 70 метеоров в час. Лучше всего наблюдать за метеорным потоком в предрассветные часы.

- Сегодня ночью ожидается пик метеорного потока Эта-Аквариды, - сообщили в паблике «Любительская астрономия в Кирове». - Метеоры будут видны невооруженным глазом, смотреть нужно в юго-восточном направлении.

Уточняется, что в текущем году Луна будет близка к фазе полнолуния и может помешать наблюдениям, так как будет засвечивать небо. Для наблюдения потока необходимо темное небо и открытый горизонт.

Напомним, что кировчанам рекомендуют соблюдать меры самоизоляции. Особенно внимательными к своему здоровью стоит быть пожилым людям и жителям с хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU