684 случая заражения: за сутки в Кировской области выявили коронавирус еще у 10 жителей

5 Май 2020 2020-05-05T12:21:30+03:00

За сутки еще у 10 человек в Кировской области обнаружили коронавирус. Фото: pixabay.com

Девять человек выздоровели и выписались из профильных стационаров

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По информации на 5 мая, в Кировской области выявили коронавирусную инфекцию еще у десяти жителей. Таким образом, по информации регионального Минздрава, общее число заражений за все время равняется 684 случаям. Уточняется, что состояние пациентов в основном удовлетворительное. Жителей, которые нуждаются в ИВЛ, нет.

За сутки из профильных стационаров выписали девять пациентов. Всего в Кировской области вылечились от коронавируса 103 человека.

Под медицинским наблюдением дома находятся 5 478 человек, в том числе 622 ребенка. Заболевших коронавирусом среди них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU