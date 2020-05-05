684 случая заражения: за сутки в Кировской области выявили коронавирус еще у 10 жителей
По информации на 5 мая, в Кировской области выявили коронавирусную инфекцию еще у десяти жителей. Таким образом, по информации регионального Минздрава, общее число заражений за все время равняется 684 случаям. Уточняется, что состояние пациентов в основном удовлетворительное. Жителей, которые нуждаются в ИВЛ, нет.
За сутки из профильных стационаров выписали девять пациентов. Всего в Кировской области вылечились от коронавируса 103 человека.
Под медицинским наблюдением дома находятся 5 478 человек, в том числе 622 ребенка. Заболевших коронавирусом среди них нет.
ИСТОЧНИК KP.RU