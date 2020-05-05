В честь 75-летия Победы в музее имени Васнецовых откроется онлайн-выставка

5 Май 2020 2020-05-05T11:23:13+03:00

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В преддверии дня Великой Победы Вятский художественный музей имени Васнецовых организует онлайн-выставку «Об этом помнит вся Россия». Уже 7 мая жители региона смогут услышать фронтовые письма кировчан-участников Великой Отечественной войны.

Спустя 75 лет обращения наших земляков озвучили известные жители Кировской области. Среди них - общественники, деятели культуры, журналисты, бизнесмены, учителя, школьники и студенты. К примеру, губернатор региона прочитал письмо старшины Николая Вурдова. Он был радиотелеграфистом танка и погиб в 1945 году накануне Победы. А служащий муниципалитета Татьяна Бакина озвучила письма своего родственника Александра Кустова, 20-летнего старшего сержанта, геройски погибшего в 1943-ом.

Как отметили в музее, маленькие пожелтевшие письма-треугольники сейчас хранятся во многих кировских семьях и передаются как реликвии будущим поколениям. Те, кто их писали, еще не знали, что будет дальше и кто победит. А родные, получившие долгожданную весточку с фронта, буквально заучивали эти письма наизусть.

- У каждого письма своя история, отражающая, как зеркало, судьбу семей, которых коснулась страшная и неотвратимая рука войны, - сообщают создатели выставки. - Авторы писем просто живут. В невероятных и нечеловеческих условиях войны их не покидает надежда…

В итоге, музею имени Васнецовых удалось создать настоящую хронику. Создатели выставки благодарят всех, кто принял участие в акции «Письма с фронта. Аудиодневник», а особенно тех, кто прислал и прочитал письма из семейных архивов. Все они прозвучат во время онлайн-открытия выставки «Об этом помнит вся Россия». Чтобы стать ее участниками, жителям предлагают посмотреть онлайн-трансляцию в группе музея 7 мая в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU