В мае жители Кировской области смогут наблюдать за МКС

5 Май 2020 2020-05-05T11:03:21+03:00

Увидеть в небе космическую станцию можно по ночам до 27 мая

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У жителей региона появилась возможность понаблюдать за пролётами Международной космической станции. Весь месяц до 27 мая включительно МКС будет видна по ночам. Об этом сообщили в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

Высота орбиты МКС составляет около 400 км, - уточнили создатели сообщества. - Она является одним из самых ярких объектов на небе, созданных человеком. При наблюдении невооружённым глазом МКС представляет собой яркую звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер. Она быстро перемещается с запада на восток.

Узнать все подробности пролёта станции можно на специальном сайте. Там пользователям нужно указать место наблюдения : г. Киров (58,6035° с. ш., 49,6668° в. д.) и часовой пояс: (GMT+3) Russian Federation (Zone 2). Затем в разделе «Спутники» найти «МКС».

Напомним, что МКС - это пилотируемая орбитальная станция Земли. Над ее созданием трудились 15 стран. МКС вывели на орбиту в 1998 году. Станция проработает до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU