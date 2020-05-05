В Барселоне скончалась от рака годовалая девочка из Кирова
В воскресенье, 3 мая, стало известно о смерти маленькой кировчанки Кристины. Девочка с четвертой стадией нейробластомы находилась в клинике в Испании. О том, что малышка скончалась, сообщили ее родители в официальной группе сбора средств.
Кристина проходила лечение в «Госпитале Сан Жуан де Деу Барселона» при педиатрической клинике Барселонского Университета с февраля. Однако в начале мая девочку срочно госпитализировали. Кристины не стало в возрасте год и восемь месяцев.
Напомним, что средства на лечение, а именно 272 317 евро, семье помогли собрать неравнодушные кировчане, волонтёры, благотворительные фонды и другие.
Редакция «Комсомольской правды в Кирове» приносит соболезнования родным и близким Кристины.
ИСТОЧНИК KP.RU