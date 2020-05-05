2020-05-05T10:30:19+03:00
Общество

В Барселоне скончалась от рака годовалая девочка из Кирова

У малышки была нейробластома четвертой стадии
Анна КРЮКОВА
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В августе 2019 года у Кристины обнаружили злокачественную опухоль симпатической нервной системы. Фото: vk.com/kristina_31082018В августе 2019 года у Кристины обнаружили злокачественную опухоль симпатической нервной системы. Фото: vk.com/kristina_31082018
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В воскресенье, 3 мая, стало известно о смерти маленькой кировчанки Кристины. Девочка с четвертой стадией нейробластомы находилась в клинике в Испании. О том, что малышка скончалась, сообщили ее родители в официальной группе сбора средств.

Кристина проходила лечение в «Госпитале Сан Жуан де Деу Барселона» при педиатрической клинике Барселонского Университета с февраля. Однако в начале мая девочку срочно госпитализировали. Кристины не стало в возрасте год и восемь месяцев.

Напомним, что средства на лечение, а именно 272 317 евро, семье помогли собрать неравнодушные кировчане, волонтёры, благотворительные фонды и другие.

Редакция «Комсомольской правды в Кирове» приносит соболезнования родным и близким Кристины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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