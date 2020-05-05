2020-05-05T09:50:44+03:00
Общество

В Нолинском районе более тысячи жителей остались без автомобильного сообщения

Мост через реку Воя разобрали из-за повышения уровня воды
Анна КРЮКОВА
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Ожидается, что мост вновь закрепят в начале июня. Фото: pixabay.comОжидается, что мост вновь закрепят в начале июня. Фото: pixabay.com
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Жители деревни Чащино и поселка Красный Яр в Нолинском районе остались без автомобильного сообщения. В населенных пунктах проживает 1147 человек. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, из-за повышение уровня воды низководный мост через реку Воя разобрали, чтобы не допустить его разрушения.

- Обычно к 1 июня уровень воды в реке устанавливается на единой отметке, подрядчик «Вятавтодор» в оперативном порядке закрепит мост через реку Воя, после чего автомобильное сообщение будет открыто, - пояснили в правительстве.

Пока же жители могут попасть в населенные пункты по мосту на бетонных сваях (возможно только пешеходное движение). Также можно добраться по объездной дороге через деревню Перевоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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