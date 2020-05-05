В Нолинском районе более тысячи жителей остались без автомобильного сообщения
Жители деревни Чащино и поселка Красный Яр в Нолинском районе остались без автомобильного сообщения. В населенных пунктах проживает 1147 человек. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, из-за повышение уровня воды низководный мост через реку Воя разобрали, чтобы не допустить его разрушения.
- Обычно к 1 июня уровень воды в реке устанавливается на единой отметке, подрядчик «Вятавтодор» в оперативном порядке закрепит мост через реку Воя, после чего автомобильное сообщение будет открыто, - пояснили в правительстве.
Пока же жители могут попасть в населенные пункты по мосту на бетонных сваях (возможно только пешеходное движение). Также можно добраться по объездной дороге через деревню Перевоз.
ИСТОЧНИК KP.RU