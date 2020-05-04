2020-05-04T18:07:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Как пандемия коронавируса повлияла на кировский бизнес

Сложнее всего пришлось туристическим компаниям
Виктор Карпов
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С 31 марта заведения города закрыты.С 31 марта заведения города закрыты.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Кировстат опубликовал статистику предоставления услуг за первый квартал 2020 года. Напомним, что с 31 марта в Кирове веден карантин, и многие заведения города закрыты. Сейчас кировские предприниматели признаются, что их бизнес терпит колоссальные убытки, с которыми они не в силах справиться. Недавно руководитель компании «Культура гостеприимства» объявил о распродаже имущества своих заведений.

Согласно данным кировстата, населению области в текущем году оказали услуги на сумму 15,4 млрд рублей. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Самый сильный удар пришелся на туристический бизнес. Объем услуг за три месяца упал на 20%. Специалисты ведомства отмечают, что «положительные прогнозы в этой сфере услуг делать пока не приходится».

Доходы культурных учреждений за три первых месяца текущего года сократились на 10%, а платные услуги физкультуры и спорта - на 7% по сравнению с 2019 годом.

Ранее мы писали о мерах поддержки бизнесу во время пандемии коронавируса. Так, Госинспекция труда и Министерство охраны окружающей среды Кировской области отменили проверки МСП в 2020 году. Кроме того, предприниматели получат отсрочку по налогам. Помимо этого, в области запущена «горячая линия» для предпринимателей. Она работает на базе Центра «Мой бизнес» по номеру 8 (8332) 410-410.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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