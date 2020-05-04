«Флорист» обманул кировчанку на 61 тысячу рублей

4 Май 2020 2020-05-04T17:37:31+03:00

Кировчанка заплатила за букет 61 тысячу рублей, но в результате осталась без цветов и без денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в УМВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала 34-летняя жительница города Кирова. Девушка хотела поздравить свою подругу с днем рождения. Для этого кировчанка решила заказать букет цветов с доставкой на дом. Объявление о такой услуге девушка увидела в социальной сети. В комментарии под одной из фотографий она сообщила о готовности заказать букет.

Через некоторое время девушке написал молодой человек. Он представился флористом цветочного магазина. Обсудив условия составления букета и доставки, собеседник отправил кировчанке ссылку для оплаты. На открывшемся сайте надо было указать реквизиты банковской карты. Доверчивая девушка выполнила указанные действия. После «флорист» сообщил, что оплата не прошла и надо повторить попытку заново. Кировчанка неоднократно пыталась оплатить заказ. В итоге с ее счета списали 61 тысячу.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU