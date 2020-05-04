В Кирове потратят 29,7 миллиона рублей на мусорные площадки

4 Май 2020 2020-05-04T16:42:22+03:00

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В Кирове планируют оборудовать 587 контейнерных площадок для мусора. Соответствующий аукцион появился на портале «Госзакупок».

Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства администрации города Кирова. 587 площадок планируют обустроить в Ленинском, Нововятском, Октябрьском и Первомайском районе. Основная их часть придется на частный сектор города и прилегающие деревни. На работы планируют потратить 29,7 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджета города.

Согласно техническому заданию площадки будут 6 типов:

- площадки на 1 контейнер - 289 штук

- площадки на 2 контейнера -197 штук

- площадки на 3 контейнера- 53 штуки

- площадки на 4 контейнера - 34 штуки

- площадки на 5 контейнеров - 9 штук

- площадки на 6 контейнеров - 5 штук

Основу площадок сделают из брусчатки. Сами конструкции будут состоять из стальных труб и оцинкованного профнастила. Рядом планируют посадить саженцы кустарников. Работы должны завершиться 14 октября.

Схема площадки на два контейнера. Фото: zakupki.gov.ru

Сейчас принимаются заявки на участие в аукционе, сами торги пройдут 8 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU