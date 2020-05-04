2020-05-04T15:32:30+03:00
Происшествия

В Кировской области на реке Чепца перевернулась лодка: два человека погибли

Спасители продолжают поиски людей
Виктор Карпов
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Поиски людей продолжаются.Поиски людей продолжаются.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Фаленском районе в акватории реки Чепца перевернулась моторная лодка. На борту находились двое детей и два взрослых. Как сообщили в СК по Кировской области, трагедия произошла 3 мая недалеко от поселка Фаленки.

Спасателям удалось обнаружить тело женщины и одного ребенка. Известно, что в перевернувшейся лодке был еще один взрослый и ребенок. Их поиски продолжаются.

По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело. Проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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