Полицейские просят кировчан самоизолироваться
Полицейские проводят ежедневные рейды по общественным местам Кирова. Под особым контролем городские парки. Заместитель начальника УМВД по Кировской области Денис Захаров рассказал, что в праздничные дни патрульные наряды усилены сотрудниками Росгвардии.
Сейчас в городских парках увеличилось число отдыхающих. Многие горожане не используют индивидуальные средства защиты - маски и перчатки. О необходимости соблюдения режима самоизоляции предупреждают сотрудники полиции.
- Рейды мы проводим на всей территории Кирова, проводим беседы, кто-то реагирует адекватно и домой возвращаются, кто-то даже не хочет разговаривать, говорят, что это их не касается, - рассказал зам. начальника территориального управления Первомайского района Сергей Решетников
Сотрудники полиции призывают горожан проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции.
- Успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина, - подчеркнул Денис Захаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU