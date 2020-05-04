Полицейские просят кировчан самоизолироваться

4 Май 2020 2020-05-04T13:37:47+03:00

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Полицейские проводят ежедневные рейды по общественным местам Кирова. Под особым контролем городские парки. Заместитель начальника УМВД по Кировской области Денис Захаров рассказал, что в праздничные дни патрульные наряды усилены сотрудниками Росгвардии.

Сейчас в городских парках увеличилось число отдыхающих. Многие горожане не используют индивидуальные средства защиты - маски и перчатки. О необходимости соблюдения режима самоизоляции предупреждают сотрудники полиции.

- Рейды мы проводим на всей территории Кирова, проводим беседы, кто-то реагирует адекватно и домой возвращаются, кто-то даже не хочет разговаривать, говорят, что это их не касается, - рассказал зам. начальника территориального управления Первомайского района Сергей Решетников

Сотрудники полиции призывают горожан проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции.

- Успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина, - подчеркнул Денис Захаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU