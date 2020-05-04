2020-05-04T12:39:41+03:00
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Мемориальный комплекс в парке им. 50-летия ВЛКСМ отремонтируют за 2,3 миллиона рублей

Работы пройдут в июне-августе 2020 года
Виктор Карпов
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Планируется реконструировать три Кургана Славы. Фото: kirovreg.ruПланируется реконструировать три Кургана Славы. Фото: kirovreg.ru
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В текущем году в парке им. 50-летия ВЛКСМ отремонтируют мемориальные зоны. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

Планируется реконструировать три крупных Кургана Славы, откосы которых покрыты барельефами на тему Великой Отечественной войны. Также реставрируют трибуны, стелу и две входные группы «Книжка» и «Руки». Сейчас на все работы составлена проектно-сметная документация, в ближайшее время будет объявлен аукцион на проведение работ. На ремонт из областного бюджета выделено 2,3 миллиона рублей. Работы пройдут в июне-августе 2020 года

Напомним, что в 1970-м году в парке началось строительство Дворца пионеров-мемориала. Стройка была объявлена народной. Кировчане перечисляли на возведение мемориала деньги, молодежь работала на субботниках. В 1974 году состоялось открытие мемориала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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