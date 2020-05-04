Коронавирус в Кировской области: 31 случай заражения

4 Май 2020 2020-05-04T10:28:16+03:00

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Областной Минздрав сообщает, что на 4 мая в области за сутки диагноз «коронавирус» выявили у 31 жителя области. Из инфекционной больницы выписали 14 пациентов.

По состоянию на 4 мая в Кировской области зарегистрировано:

- 674 случая заражения коронавирусом;

- 94 пациента выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5474 взрослых кировчан и 641 ребенок находятся на домашнем карантине.

Все заболевшие сейчас получают необходимое лечение в инфекционных стационарах. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно - удовлетворительное.

- Жители Кировской области! Начались продолжительные выходные и я вновь обращаюсь к вам с просьбой провести это время дома, в кругу своей семьи, - снова призвал кировчан губернатор Игорь Васильев. - По возможности ограничить контакты и в обязательном порядке соблюдать все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на принимаемые меры, сегодня вновь зафиксирован немалый прирост заболевших. Мы должны понимать, что от ответственности и дисциплинированности каждого из нас зависит жизнь и здоровье окружающих, а также то, насколько долго продлятся ограничительные меры. Если вы приняли решение самоизолироваться на своих дачных участках-это можно и нужно сделать. Не собирайтесь большими компаниями, ограничьте посещение мест массового скопления людей. Берегите себя и своих близких!

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