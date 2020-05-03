Предприниматель из Санкт-Петербурга предлагает построить в Кирове наземное метро

3 Май 2020 2020-05-03T17:42:28+03:00

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Предприниматель Ринат Бичурин вновь собирает подписи на строительство наземного метро в Кирове. С этим проектом он выступает с 2015 года. Чтобы проект уже осуществился, бизнесмен инициировал референдум.

Специально для этого он создал паблик в ВК, где собирает подписи для строительства. Нужно пять тысяч голосов. К слову, жители города поставили уже полторы тысячи подписей.

Предприниматель сообщает, что весь груз ответственности ляжет на плечи частных инвесторов. Именно они будут вкладываться в проект. По планам метро будет проходить над дорогами общего пользования. Ринат Бичурин обещает, что плата за проезд будет невысокой. Затраты на ремонт и обслуживание нового вида общественного транспорта покроют за счет сдачи коммерческих помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU