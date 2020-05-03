2020-05-03T15:56:00+03:00
Общество

Компании-перевозчики Кировской области получат поддержку в 60 миллионов рублей из бюджета региона

Постановление уже опубликовано
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
В сумме предприятия области получат 60 миллионов рублей. Фото: vk.com/kpat43В сумме предприятия области получат 60 миллионов рублей. Фото: vk.com/kpat43
Изменить размер текста:

Субсидии из бюджета области получили компании, занимающиеся перевозками людей и багажа. Автопредприятия получат эти деньги в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Теперь о самих бюджетах. Больше всего средств «вольют» в транспорт столицы Кировской области - более 52 миллионов рублей. Кирово-Чепецку выделили 2 958 690 тысяч рублей. Перевозчики из Слободского получат 1 973 460 тысяч.

Самую маленькую, даже смехотворную сумму выделили Юрьянскому городскому поселению. Там субсидия равна 3,6 тысячи рублей. Неизвестно, что можно приобрести для компании, занимающейся перевозками, за такие деньги.

Подробнее узнать о субсидиарных выплатах можно узнать здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компании-перевозчики Кировской области получат поддержку в 60 миллионов рублей из бюджета региона
ДТП в Котельниче: трое человек пострадали от удара автомобиля о дорожный знак
Летний футбольный сезон в Кирове начнется с 1 июня
Сотрудники завода «Лепсе» спасли жизни девяти щенят
Кировский школьник купил аккаунт в онлайн-игре за 188 тысяч рублей, но поиграть ему не удалось
Коронавирус в Кировской области: 35 случаев заражения
Сетевой супермаркет Кирова запретил вход без защитной маски
В Кирове пропал 23-летний мололой человек
Коронавирус в Кировской области: 72 выписанных пациента
Восьмерых похитителей отопительных батарей остановили росгвардейцы
Коровы молочных предприятий области производят 1972,8 тонн молока в сутки
Из-за разбитых дорог в Кирове два пригородных автобуса не остановятся в некоторых деревнях
Паводок в Кирове: уровень Вятки остановился на 406 см
Весна в Кировской области: погода на майские выходные
Музей Железной дороги будет разделять пассажиров в масках и без
В Вятских Полянах трое 19-летних татарстанцев напали на полицейских
Коронавирус в Кирове: 59 случаев выздоровления в регионе
Кировскую «Родину» покинут три хоккеиста