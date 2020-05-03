Компании-перевозчики Кировской области получат поддержку в 60 миллионов рублей из бюджета региона

3 Май 2020 2020-05-03T15:56:00+03:00

В сумме предприятия области получат 60 миллионов рублей. Фото: vk.com/kpat43

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Субсидии из бюджета области получили компании, занимающиеся перевозками людей и багажа. Автопредприятия получат эти деньги в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Теперь о самих бюджетах. Больше всего средств «вольют» в транспорт столицы Кировской области - более 52 миллионов рублей. Кирово-Чепецку выделили 2 958 690 тысяч рублей. Перевозчики из Слободского получат 1 973 460 тысяч.

Самую маленькую, даже смехотворную сумму выделили Юрьянскому городскому поселению. Там субсидия равна 3,6 тысячи рублей. Неизвестно, что можно приобрести для компании, занимающейся перевозками, за такие деньги.

Подробнее узнать о субсидиарных выплатах можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU