2020-05-03T15:20:01+03:00
Происшествия

ДТП в Котельниче: трое человек пострадали от удара автомобиля о дорожный знак

Одной пассажирке понадобилась госпитализация
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Одной из пассажирок понадобилась госпитализация. Фото:vk.com/vkotleОдной из пассажирок понадобилась госпитализация. Фото:vk.com/vkotle
Изменить размер текста:

2 мая в Котельниче, на улице Даровской произошло ДТП с пострадавшими. Информация появилась в паблике «Типичный Котельнич».

Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в опору пешеходного перехода. От сильного удара дорожный знак тоже упал.

Машина получила серьезные повреждения. Полностью разбита передняя часть, смят кузов и крыша. На помощь приехали «скорая» и две бригады МЧС. По предварительным данным, в аварии трое пострадавших. Девушку-пассажирку госпитализировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компании-перевозчики Кировской области получат поддержку в 60 миллионов рублей из бюджета региона
ДТП в Котельниче: трое человек пострадали от удара автомобиля о дорожный знак
Летний футбольный сезон в Кирове начнется с 1 июня
Сотрудники завода «Лепсе» спасли жизни девяти щенят
Кировский школьник купил аккаунт в онлайн-игре за 188 тысяч рублей, но поиграть ему не удалось
Коронавирус в Кировской области: 35 случаев заражения
Сетевой супермаркет Кирова запретил вход без защитной маски
В Кирове пропал 23-летний мололой человек
Коронавирус в Кировской области: 72 выписанных пациента
Восьмерых похитителей отопительных батарей остановили росгвардейцы
Коровы молочных предприятий области производят 1972,8 тонн молока в сутки
Из-за разбитых дорог в Кирове два пригородных автобуса не остановятся в некоторых деревнях
Паводок в Кирове: уровень Вятки остановился на 406 см
Весна в Кировской области: погода на майские выходные
Музей Железной дороги будет разделять пассажиров в масках и без
В Вятских Полянах трое 19-летних татарстанцев напали на полицейских
Коронавирус в Кирове: 59 случаев выздоровления в регионе
Кировскую «Родину» покинут три хоккеиста