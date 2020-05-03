ДТП в Котельниче: трое человек пострадали от удара автомобиля о дорожный знак

3 Май 2020 2020-05-03T15:20:01+03:00

Одной из пассажирок понадобилась госпитализация. Фото:vk.com/vkotle

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2 мая в Котельниче, на улице Даровской произошло ДТП с пострадавшими. Информация появилась в паблике «Типичный Котельнич».

Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в опору пешеходного перехода. От сильного удара дорожный знак тоже упал.

Машина получила серьезные повреждения. Полностью разбита передняя часть, смят кузов и крыша. На помощь приехали «скорая» и две бригады МЧС. По предварительным данным, в аварии трое пострадавших. Девушку-пассажирку госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU