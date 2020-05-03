Летний футбольный сезон в Кирове начнется с 1 июня
Кировская областная федерация футбола открывает заявочную кампанию на новый летний футбольный сезон 2020. Стартовала она в дистанционной форме.
Главными турнирами станут Чемпионат и Кубок Премьер-лиги Кировской областной федерации футбола. Сейчас на участие в матчах заявление подали уже девять команд. Прием заявок продлится до 15 мая.
Первые матчи, если все пойдет по плану, начнутся уже первого июня. Игровыми днями для Чемпионата станут пятница, суббота и воскресенье. Для Кубка - вторник и среда. Спортивный сезон закончится в середине октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU