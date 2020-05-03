Сотрудники завода «Лепсе» спасли жизни девяти щенят

3 Май 2020 2020-05-03T13:31:06+03:00

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В конце апреля работники завода «Лепсе» нашли девять щенят. Один из сотрудников согласился взять всех к себе на передержку. Администраторы сообщества предприятия в «Вконтакте» опубликовали запись о том, что животные нуждаются в хозяине. И уже через несколько дней одного малыша забрали.

Через некоторое время еще четыре щенка нашли себе дом. Неравнодушными оказались и волонтеры, которые согласились взять оставшихся малышей себе, пока у них не появится новая семья.

- Их временные хозяева-волонтеры нуждаются в помощи, - пишут администраторы сообщества. - Животным каждый день нужна еда: творог, кефир, субпродукты.

Сейчас на руках сотрудников завода и волонтеров еще четыре щенка: одна девочка и три мальчика. Кроме того, по территории завода ходят еще две собаки. Пока что поймать их не получилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU