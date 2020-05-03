2020-05-03T11:47:26+03:00
Общество

Кировский школьник купил аккаунт в онлайн-игре за 188 тысяч рублей, но поиграть ему не удалось

Мошенник не предоставил данные от профиля
Олег ЛЯЛИН
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За игровой аккаунт мошенник запросил 188 тысяч рублей.За игровой аккаунт мошенник запросил 188 тысяч рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На днях в полицию Кирова обратились кировчане с заявлением о дистанционном мошенничестве. Оказалось, что 13-летний парень захотел приобрести более «прокаченный» аккаунт для своей любимой онлайн-игры. В тематическом сообществе он нашел нужное ему объявление. Владелец игрового профиля продавал его за 188 тысяч рублей. На сделку молодой человек согласился.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, по требованию владельца профиля, школьник перевел часть суммы на его телефон, а часть положил на электронный кошелек в терминале. Но хозяин аккаунта после продажи не выслал никакие данные покупателю. Мошенник вообще больше не выходил на связь с подростком.

По факту похищения такой большой суммы заведено уголовное дело. Следствие устанавливает личность мошенника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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