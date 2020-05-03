Коронавирус в Кировской области: 35 случаев заражения
Областной Минздрав сообщает, что на 3 мая в области за сутки диагноз «коронавирус» поставили еще 35 жителям области. Таким образом, общее количество заболевших выросло до 643 человек.
Медики выписали восемь человек. Всего выздоровевших от COVID-19 в регионе насчитывается 80 пациентов.
В домашних условиях, под наблюдением медицинских работников находится 5567 жителей области, в том числе 641 ребенок.
За сутки проведено 2035 лабораторных анализов, обследование прошли 1566 человек. Всего тест-систему на выявление инфекции прошли 45056 жителей области.
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ИСТОЧНИК KP.RU