Коронавирус в Кировской области: 35 случаев заражения

3 Май 2020 2020-05-03T10:19:07+03:00

Всего в регионе насчитывается 80 жителей, выписанных из больниц. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из больниц выписали еще 8 человек

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Областной Минздрав сообщает, что на 3 мая в области за сутки диагноз «коронавирус» поставили еще 35 жителям области. Таким образом, общее количество заболевших выросло до 643 человек.

Медики выписали восемь человек. Всего выздоровевших от COVID-19 в регионе насчитывается 80 пациентов.

В домашних условиях, под наблюдением медицинских работников находится 5567 жителей области, в том числе 641 ребенок.

За сутки проведено 2035 лабораторных анализов, обследование прошли 1566 человек. Всего тест-систему на выявление инфекции прошли 45056 жителей области.

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ИСТОЧНИК KP.RU