Сетевой супермаркет Кирова запретил вход без защитной маски
В Кирове, на улице Дерендяева, 114, супермаркет крупной федеральной сети запретил входить жителям без маски. Объявление появилось на дверях магазина. Для ясности, сотрудники предоставили постановление №255 от 30 апреля. Только вот это постановление губернатора Краснодарского края.
В документе говорится об ограничительных мерах во время карантина, а также о состоянии повышенной готовности. Возможно, что в Краснодарском крае и запрещено посещать некоторые торговые точки, но в Кировской области такого постановления не вводилось.
Чтобы узнать, законно ли сотрудники магазина вывесили номер постановления, не принадлежащего к области, юрист Ярослав Михайлов сделал запрос в прокуратуру для проверки.
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ИСТОЧНИК KP.RU