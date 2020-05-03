Сетевой супермаркет Кирова запретил вход без защитной маски

3 Май 2020 2020-05-03T09:54:32+03:00

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В Кирове, на улице Дерендяева, 114, супермаркет крупной федеральной сети запретил входить жителям без маски. Объявление появилось на дверях магазина. Для ясности, сотрудники предоставили постановление №255 от 30 апреля. Только вот это постановление губернатора Краснодарского края.

В документе говорится об ограничительных мерах во время карантина, а также о состоянии повышенной готовности. Возможно, что в Краснодарском крае и запрещено посещать некоторые торговые точки, но в Кировской области такого постановления не вводилось.

Чтобы узнать, законно ли сотрудники магазина вывесили номер постановления, не принадлежащего к области, юрист Ярослав Михайлов сделал запрос в прокуратуру для проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU