В Кирове пропал 23-летний мололой человек

2 Май 2020 2020-05-02T17:05:16+03:00

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В Кирове разыскивают 23-летнего Никиту Грехова. Молодого человека последний раз видели 25 апреля в городе. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщают УМВД России по Кировской области и поисковый отряд «Лиза Алерт». Никите 23 года, рост 190 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Последний раз его видели в темно-синей куртке, болоньевых синих брюках и в черных ботинках.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU