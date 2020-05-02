2020-05-02T15:00:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: 72 выписанных пациента

Общее число зараженных инфекцией выросло до 608 человек
Олег ЛЯЛИН
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Общее количество выписанных пациентов составило 72 человека.Общее количество выписанных пациентов составило 72 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального Минздрава, 2 мая 2020 года в Кировской области за сутки в инфекционные больницы поступили 23 человека. Кроме того, еще у 23 человек, госпитализированных ранее, подтвердился диагноз. Хотя тест-система ранее не показывала однозначного результата.

13 человек полностью вылечились и покинули больницы. На данный момент общее количество выписанных пациентов составляет 72 человека.

За прошедшие сутки обследование прошли 2565 жителей Кировской области. Дома, под медицинским наблюдением находятся 5522 человека, среди них 643 ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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