Коронавирус в Кировской области: 72 выписанных пациента

2 Май 2020 2020-05-02T15:00:12+03:00

Общее число зараженных инфекцией выросло до 608 человек

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По данным регионального Минздрава, 2 мая 2020 года в Кировской области за сутки в инфекционные больницы поступили 23 человека. Кроме того, еще у 23 человек, госпитализированных ранее, подтвердился диагноз. Хотя тест-система ранее не показывала однозначного результата.

13 человек полностью вылечились и покинули больницы. На данный момент общее количество выписанных пациентов составляет 72 человека.

За прошедшие сутки обследование прошли 2565 жителей Кировской области. Дома, под медицинским наблюдением находятся 5522 человека, среди них 643 ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU