Восьмерых похитителей отопительных батарей остановили росгвардейцы
На днях около 21.00 сотрудники Росгвардии пресекли похищение батарей. Восемь кировчан, решив подзаработать, забрались в старый дом на улице Мельничной, чтобы вытащить радиаторы и сдать их в пункт приема металла.
Когда местные жители уже вышли из заброшенного дома с наживой и выдвинулись в точку «Б», их заметил патруль вневедомственной охраны. Росгвардейцы поинтересовались, откуда трубы. Оказавшись в безвыходной ситуации, мужчины сознались, что украли их.
На место преступления приехала следственно-оперативная группа. Подозреваемых задержали. Сейчас устанавливается владелец отопительных батарей.
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ИСТОЧНИК KP.RU