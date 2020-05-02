Восьмерых похитителей отопительных батарей остановили росгвардейцы

2 Май 2020 2020-05-02T13:34:46+03:00

Если бы не подоспевшие росгвардейцы, радиаторы могли и не вернуться к своему хозяину. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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На днях около 21.00 сотрудники Росгвардии пресекли похищение батарей. Восемь кировчан, решив подзаработать, забрались в старый дом на улице Мельничной, чтобы вытащить радиаторы и сдать их в пункт приема металла.

Когда местные жители уже вышли из заброшенного дома с наживой и выдвинулись в точку «Б», их заметил патруль вневедомственной охраны. Росгвардейцы поинтересовались, откуда трубы. Оказавшись в безвыходной ситуации, мужчины сознались, что украли их.

На место преступления приехала следственно-оперативная группа. Подозреваемых задержали. Сейчас устанавливается владелец отопительных батарей.

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