Коровы молочных предприятий области производят 1972,8 тонн молока в сутки

2 Май 2020 2020-05-02T14:30:27+03:00

В среднем, они стали давать на 700 граммов больше молока, чем в прошлом году

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Кировская область находится на третьем месте в ПФО по надою молока с одной коровы в сутки. По подсчетам, сельскохозяйственные предприятия, где есть фермы с этими животными, выпускают 1972,8 литров в сутки. По сравнению с прошлым годом, надой увеличился на 6,6%.

А вот по среднему надою молока от коровы за сутки Кировская область занимает первое место по ПФО. За сутки одна буренка может произвести 22,2 литра молока. Это на 0,7 литра больше, чем в 2019 году.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Котлячков отметил лидеров по реализации продукта - хозяйства Куменского района, они «выдаивают» 228,7 тонны молока. Хозяйства Зуевского, Кирово-Чепецкого, Оричевского и Орловского районов – более 100 тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU