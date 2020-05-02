Из-за разбитых дорог в Кирове два пригородных автобуса не остановятся в некоторых деревнях
Двум пригородным автобусам в Кирове пришлось изменить маршруты из-за плохого состояния дорог. Так, автобус маршрута №143 «Киров-Быстрица-Бошарово» больше не заезжает в деревню Масленники. Трасса там находится в аварийном состоянии.
С третьего мая автобус маршрута №140 «Киров-Пасегово-Глушонки» также изменит движение. Общественный транспорт последует только до Пасегово, так как дорога между деревнями Окуни и Никитинцы сложнопроходима, и нуждается в ремонте. Движение по маршруту изменится с третьего мая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU