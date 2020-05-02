2020-05-02T11:08:34+03:00
Общество

Из-за разбитых дорог в Кирове два пригородных автобуса не остановятся в некоторых деревнях

Изменения в одном маршруте действуют уже с первого мая
Олег ЛЯЛИН
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Автобусы минуют некоторые деревни, в которые заезжали раньше из-за низкого качества дороги.Автобусы минуют некоторые деревни, в которые заезжали раньше из-за низкого качества дороги.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Двум пригородным автобусам в Кирове пришлось изменить маршруты из-за плохого состояния дорог. Так, автобус маршрута №143 «Киров-Быстрица-Бошарово» больше не заезжает в деревню Масленники. Трасса там находится в аварийном состоянии.

С третьего мая автобус маршрута №140 «Киров-Пасегово-Глушонки» также изменит движение. Общественный транспорт последует только до Пасегово, так как дорога между деревнями Окуни и Никитинцы сложнопроходима, и нуждается в ремонте. Движение по маршруту изменится с третьего мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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