Паводок в Кирове: уровень Вятки остановился на 406 см
Управление гражданской защиты Кирова сообщает, что в черте города уровень воды в реке остается неизменным. На данный момент он составляет 406 см.
В Гидрометеоцентре заявили, что максимальный показатель, которого сможет достигнуть вода в Вятке - 450 см. Специалисты следят за качеством воды в реке в зоне водозабора в слободе Корчемкино.
В подтопляемых микрорайонах движение временно перекрыто. Например, улица Лесозаводская от моста через реку Хлыновку. Объехать затопленную территорию можно через Вересники по улице Хлыновской. В ведомстве напоминают, что придомовые территории от воды не пострадали.
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ИСТОЧНИК KP.RU