Паводок в Кирове: уровень Вятки остановился на 406 см

2 Май 2020 2020-05-02T10:50:31+03:00

Уровень воды в реке даже понизился, 29 апреля он составлял 407 см. Фото: admkirov.ru

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Управление гражданской защиты Кирова сообщает, что в черте города уровень воды в реке остается неизменным. На данный момент он составляет 406 см.

В Гидрометеоцентре заявили, что максимальный показатель, которого сможет достигнуть вода в Вятке - 450 см. Специалисты следят за качеством воды в реке в зоне водозабора в слободе Корчемкино.

В подтопляемых микрорайонах движение временно перекрыто. Например, улица Лесозаводская от моста через реку Хлыновку. Объехать затопленную территорию можно через Вересники по улице Хлыновской. В ведомстве напоминают, что придомовые территории от воды не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU