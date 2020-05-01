Весна в Кировской области: погода на майские выходные

1 Май 2020 2020-05-01T16:39:51+03:00

На ближайшие четыре дня в регионе наконец станет по-настоящему тепло. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Май в Кирове начнется как положено. Относительно погоды, конечно же. «Комсомолка» с помощью сервиса rp5.ru подготовила прогноз на выходные дни - с 1 по 5 мая.

Первый день мая начнется с солнца и более-менее теплой погоды. И станет стартовой точкой для потепления. Днем обещается до +8 градусов, к вечеру похолодает до +5. Сильного ветра и осадков не обещается.

В субботу, 2 мая, солнечно и тепло. Синоптики прогнозируют потепление до +11 градусов в течение дня. Вечером температура опустится до +6. Осадков, опять же, не предвидится.

В воскресенье, 3 мая, будет облачно, но тепло - днем столбики термометров поднимутся аж до +16 градусов. Местами обещается ветер до 11 м/с, что будет не слишком приятно, так что совсем легко не одевайтесь.

В понедельник, 4 мая, станет уж совсем по-весеннему. Или даже по-летнему. До +20 градусов днем нам обещает природа! Местами вновь сильный ветер с порывами до 12 м/с, постарайтесь не простыть!

Во вторник, 5 мая, погода припасла сюрприз - дождь, предположительно с 9 утра и до 16 часов. Очень уж обильным он не станет, по прогнозу, но зонтик все-таки возьмите. Что касается погоды, то она просто поражает: до +21 градуса тепла! Весна наконец пришла все-таки в Кировскую область.

Убедительно просим кировчан не поддаваться соблазну и соблюдать режим самоизоляции, тем более что ждать осталось недолго - продлен он до 11 мая. Кроме того, губернатор региона разрешил горожанам самоизолироваться на дачах - с условием, что они будут находиться в узком кругу семьи и добираться туда-обратно на личном транспорте. Позаботьтесь о себе и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU