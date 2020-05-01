В Вятских Полянах трое 19-летних татарстанцев напали на полицейских

1 Май 2020 2020-05-01T12:53:21+03:00

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В Вятских Полянах трое молодых людей избили сотрудников полиции. Такую информацию сообщает областной Следственный комитет.

27 апреля компания не совсем трезвых молодых людей совершала променад по Вятским Полянам. Решив в какой-то момент выяснить отношения, они остановились у одного из домов по улице Гагарина. Конфликт заметил патруль полицейских - двое мужчин и женщина - и решил вмешаться. Троим 19-летним юношам это не понравилось, и они переключились уже на стражей правопорядка, накинувшись на них с кулаками.

Молодых людей доставили в отдел полиции. Сейчас на них завели уголовное дело. Драчунам, жителям Татарстана, вменяют «применение насилия в отношении представителя власти». А это, к слову, грозит им сроком до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU