Коронавирус в Кирове: 59 случаев выздоровления в регионе

1 Май 2020 2020-05-01T13:15:38+03:00

Всего в регионе уже выздоровели и выписались 59 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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По состоянию на 1 мая в Кировской области зарегистрировано:

- 562 случая заражения коронавирусом;

- 59 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5450 взрослых кировчан и 625 детей находятся на домашнем карантине.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Еще 29 человек в Кировской области заразились коронавирусом. Однако им взамен из инфекционной больницы выписали сразу 13 пациентов. Напомним, ранее мы писали о том, что в Кировской области готовы начать лечение коронавирусных пациентов плазмой крови уже переболевших людей. Как сообщает пресс-служба правительства области, откликнувшиеся на призыв стать донором в нашем регионе уже есть.

Все заболевшие сейчас получают необходимое лечение в инфекционных стационарах. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно - удовлетворительное.

Убедительно просим кировчан не выходить из дома без крайней необходимости. Напоминаем, ранее мы сообщали, что власти региона разрешили кировчанам самоизолироваться на даче на период майских праздников, но лишь с тем условием, что горожане проведут это время в узком кругу своей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU