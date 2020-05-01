Коронавирус в Кирове: 59 случаев выздоровления в регионе
По состоянию на 1 мая в Кировской области зарегистрировано:
- 562 случая заражения коронавирусом;
- 59 пациентов выздоровели;
- 4 человека умерли;
- 5450 взрослых кировчан и 625 детей находятся на домашнем карантине.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
Еще 29 человек в Кировской области заразились коронавирусом. Однако им взамен из инфекционной больницы выписали сразу 13 пациентов. Напомним, ранее мы писали о том, что в Кировской области готовы начать лечение коронавирусных пациентов плазмой крови уже переболевших людей. Как сообщает пресс-служба правительства области, откликнувшиеся на призыв стать донором в нашем регионе уже есть.
Все заболевшие сейчас получают необходимое лечение в инфекционных стационарах. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно - удовлетворительное.
Убедительно просим кировчан не выходить из дома без крайней необходимости. Напоминаем, ранее мы сообщали, что власти региона разрешили кировчанам самоизолироваться на даче на период майских праздников, но лишь с тем условием, что горожане проведут это время в узком кругу своей семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU