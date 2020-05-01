Кировскую «Родину» покинут три хоккеиста

1 Май 2020 2020-05-01T06:54:24+03:00

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Вчера, 30 апреля, хоккейный клуб «Родина» расторг контракты с тремя спортсменами. Команду покинут полузащитники Алексей Прокашев и Антон Тихвинский, а также защитник Григорий Кулдышев. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Все хоккеисты воспитанники кировской «Родины». Руководство отмечает, что контракты расторгнуты по обоюдному согласию. Отметим, что полузащитник Алексей Прокашев в 2019 году получил серьезную травму. Спортсмен до сих пор не может восстановиться. В клубе заверили, что в в случае готовности Алексея к сезону, ему предложат новый контракт.

Новость расстроила кировских болельщиков. Многие возмущены поступком руководства команды.

- Расторгать контракт из-за травмы - это дикий бред, - написал болельщик в официальной группе ХК «Родина». - Практически единственный игрок, в прошедшем сезоне, готовый рвать и метать за команду послан клубом из-за травмы... А как руководство поспособствовало лечению данной травмы?

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ИСТОЧНИК KP.RU