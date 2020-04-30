Как будут работать кировские МФЦ на майских праздниках

30 Апр 2020 2020-04-30T17:57:22+03:00

Для МФЦ 6, 7, 8 и 11 мая остаются рабочими днями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Кировские центры «Мои Документы» продолжат принимать посетителей 6, 7, 8 и 11 мая. График работы сообщила пресс-служба правительства региона.

Итак, в какие дни можно прийти в кировские МФЦ?

С 1 по 5 мая в «Моих Документах» принимать посетителей не будут.

6 и 7 мая центры работают по установленному ранее режиму:

- в Кирове и Кирово-Чепецке - с 8.00 до 16.00;

- в Вятских Полянах и Слободском - с 8.00 до 15.00;

- в остальных районах области - с 8.00 до 14.00.

8 мая график работы следующий:

- в Кирове и Кирово-Чепецке - с 10.00 до 16.00;

- в Вятских Полянах и Слободском - с 10.00 до 15.00;

- в остальных районах области - с 10.00 до 14.00.

9 и 10 мая также будут нерабочими днями.

11 мая кировские МФЦ принимают посетителей по установленному ранее режиму:

- в Кирове и Кирово-Чепецке - с 8.00 до 16.00;

- в Вятских Полянах и Слободском - с 8.00 до 15.00;

- в остальных районах области - с 8.00 до 14.00, кроме Арбажского, Богородского, Верхошижемского, Даровского, Кикнурского, Кильмезского, Лебяжского, Мурашинского, Нагорского, Немского, Опаринского, Подосиновского, Санчурского, Свечинского, Сунского, Тужинского, Унинского, Шабалинского районов. В них 11 мая центры работать не будут.

График и режим работы кировских МФЦ с 12 мая определят в ближайшие дни.

Напоминаем, что прийти в «Мои Документы» заявители могут только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить онлайн. При обращении в МФЦ кировчанам рекомендуют соблюдать необходимые меры личной безопасности - носить маску, перчатки, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU