2020-04-30T17:41:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Пробки как до карантина: кировчане массово поехали за город

Половина улиц областного центра сейчас стоит в заторах
Анастасия Трефилова
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Вот так сейчас выглядит город на карте пробок. Фото: Яндекс.КартыВот так сейчас выглядит город на карте пробок. Фото: Яндекс.Карты
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В преддверии майских праздников кировчане решили, что карантин закончился. И рванули подальше от города. Как следствие - половина областного центра на карте Яндекса переливается красным от количества пробок.

Так, сейчас затруднено движение по улице Ленина от Малых Чижей до самого моста; практически стоит в обе стороны улица Щорса; все очень плохо на улице Производственной - от Томиловых до поворота на улицу Московскую; извечный застой на улице Ивана Попова, в сторону моста. Куда ломятся кировчане накануне праздника? Ответ очевиден.

В сущности, сейчас пробки практически по всему городу - зеленым горят лишь дороги в направлении Радужного и Нововятска. А на Луганской уже даже успело произойти ДТП - в правом ряду кто-то, очевидно, не поделил полосу.

В общем, по части пробок Киров выглядит слишком уж оживленным - прямо как до карантина и самоизоляции. Убедительно просим всех, кто еще не поддался искушению уехать на шашлыки - не поддавайтесь и впредь! Оставайтесь дома и позаботьтесь о себе и своих близких. Тем более что, кажется, в ближайшие дни в городе будет куда спокойнее, чем за ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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