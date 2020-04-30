Кировчан просят решить судьбу фонтана в сквере им. Горького

30 Апр 2020 2020-04-30T17:18:56+03:00

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В феврале 2020 года инициативная группа горожан решила восстановить сквер им. Горького за кинотеатром «Октябрь».

- Я и моя команда друзей-единомышленников организуем благоустройство, озеленение и возвращение исторического названия скверу им. М.Горького, этот проект мы назвали «Аллея счастья», - рассказала одна из инициаторов проекта Елена Хачатурян.

За три месяца горожане собрали 300 тысяч рублей. Сейчас организаторы просят кировчан решить судьбу недействующего фонтана в центре сквера. Активисты пояснили, что чаша фонтана треснула и не держит воду, а коммуникации и насос в нерабочем состоянии. А на полную реставрацию недостаточно денег. Помимо этого, в Кирове нет организации, которая была бы готова ежемесячно обслуживать фонтан.

Елена Хачатурян пояснила, что «если демонтировать фонтан, впоследствии на этом месте можно поставить скульптуру или детский комплекс».

Проголосовать за будущее сквера можно в официальной группе проекта в социальных сетях

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ИСТОЧНИК KP.RU