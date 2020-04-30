В Кирове начали обработку территорий против клещей

30 Апр 2020 2020-04-30T16:40:20+03:00

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В Ленинском районе Кирова началась противоклещевая обработка территории. Такую информацию сообщила пресс-служба администрации города.

Общая площадь территории, которую предстоит обработать - 111,8 гектара. В нее входят парк имени Кирова, Кочуровский парк, скверы, газоны вдоль улиц и во дворах, пешеходные дорожки, леса и другие объекты. Всего предстоит обработать более 160 общественных мест.

Первый этап обработки начался с 27 апреля, второй запланирован на начало июня. Примечательно то, что проводить ее собирались начать с момента установления хорошей погоды. Выглянув в окно, можно понять, что момент подобрали не самый подходящий - то дождь, то и вовсе снег. Впрочем, у нас даже дороги умудряются делать в такую погоду, так что, видимо, бояться нечего.

ИСТОЧНИК KP.RU