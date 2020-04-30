2020-04-30T16:30:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Три студента ВятГУ заразились коронавирусом

С другими учащимися или сотрудниками учреждения они не контактировали
Алена Михайлова
Поделиться:
Сейчас трое студентов университета заражены коронавирусом.Сейчас трое студентов университета заражены коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Вятском государственном университете выявили три случая заболевания коронавирусом среди студентов. Такие данные на 30 апреля сообщает интернет-газета сайта университета.

Заболевшие не контактировали с другими сотрудниками или студентами с момента перехода на дистанционное обучение. Вероятность распространения коронавируса в корпусах и общежитиях таким образом исключена, утверждает интернет-портал. Сотрудник университета с подтвержденным диагнозом «коронавирус» уже выздоровел. 29 апреля его выписали из инфекционной больницы.

Среди всех обучающихся университета, по данным на 30 апреля, сейчас 16 человек болеет ОРВИ и ОРЗ, трое из них - те самые заразившиеся коронавирусом. Еще двое сотрудников образовательного учреждения также входят в число инфицированных респираторными заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подарил городу Кирову пять портретов кировчан - героев великой Отечественной войны
Кировчан просят решить судьбу фонтана в сквере им. Горького
В Кирове начали обработку территорий против клещей
Три студента ВятГУ заразились коронавирусом
В Кирове празднование Дня Победы пройдет в режиме онлайн
В Кирове предприниматель задолжал своим сотрудникам 700 тысяч рублей
Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль до конца мая
На майские праздники пройдут «сплошные проверки» водителей
Кировских арендаторов освободили от платежей
Переболевшие коронавирусом кировчане могут сдать плазму крови для зараженных
У кировчан закончились деньги на «коммуналку»
Расследование дела по избиению фельдшера «скорой» в Кирово-Чепецке завершилось
Предприниматели, пострадавшие от коронавируса, могут подать заявление на получение субсидий
Коронавирус в Кирове: еще четыре человека выздоровели
Кировчане могут оформить льготную ипотеку под 6,3% в АО «Россельхозбанк»
Кировские депутаты согласились вернуть школьникам деньги за обеды
Они готовы каждый день бороться с огненной стихией
1 мая смотрите в Wink прямую трансляцию большого концерта группы «Звери»