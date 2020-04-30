Три студента ВятГУ заразились коронавирусом
В Вятском государственном университете выявили три случая заболевания коронавирусом среди студентов. Такие данные на 30 апреля сообщает интернет-газета сайта университета.
Заболевшие не контактировали с другими сотрудниками или студентами с момента перехода на дистанционное обучение. Вероятность распространения коронавируса в корпусах и общежитиях таким образом исключена, утверждает интернет-портал. Сотрудник университета с подтвержденным диагнозом «коронавирус» уже выздоровел. 29 апреля его выписали из инфекционной больницы.
Среди всех обучающихся университета, по данным на 30 апреля, сейчас 16 человек болеет ОРВИ и ОРЗ, трое из них - те самые заразившиеся коронавирусом. Еще двое сотрудников образовательного учреждения также входят в число инфицированных респираторными заболеваниями.
ИСТОЧНИК KP.RU