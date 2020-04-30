2020-04-30T15:03:57+03:00
Общество

В Кирове предприниматель задолжал своим сотрудникам 700 тысяч рублей

Работники получили деньги после вмешательства прокуратуры
Виктор Карпов
Поделиться:
Сейчас задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена.Сейчас задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратура провела проверку деятельности ООО «Строительная перспектива». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Кировской области. Оказалось, что с декабря по январь 2020 года компания не выплачивала заработную плату своим сотрудникам. Общая задолженность составила более 700 тысяч рублей.

Прокурор вынес руководителю организации представление об устранении нарушений закона и обязал в течение месяца выплатить все долги. Предприниматель выполнил все предписания ведомства. Сейчас задолженность по зарплате перед работниками полностью погашена. Кроме того, на работодателя составили административный протокол за нарушение трудового законодательства.

Ранее мы писали, что прокуратура Кировской области открыла «горячую линию» по вопросам защиты трудовых прав граждан. Сотрудники прокуратуры призывают жителей рассказывать о нарушениях со стороны работодателей в период карантина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подарил городу Кирову пять портретов кировчан - героев великой Отечественной войны
Кировчан просят решить судьбу фонтана в сквере им. Горького
В Кирове начали обработку территорий против клещей
Три студента ВятГУ заразились коронавирусом
В Кирове празднование Дня Победы пройдет в режиме онлайн
В Кирове предприниматель задолжал своим сотрудникам 700 тысяч рублей
Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль до конца мая
На майские праздники пройдут «сплошные проверки» водителей
Кировских арендаторов освободили от платежей
Переболевшие коронавирусом кировчане могут сдать плазму крови для зараженных
У кировчан закончились деньги на «коммуналку»
Расследование дела по избиению фельдшера «скорой» в Кирово-Чепецке завершилось
Предприниматели, пострадавшие от коронавируса, могут подать заявление на получение субсидий
Коронавирус в Кирове: еще четыре человека выздоровели
Кировчане могут оформить льготную ипотеку под 6,3% в АО «Россельхозбанк»
Кировские депутаты согласились вернуть школьникам деньги за обеды
Они готовы каждый день бороться с огненной стихией
1 мая смотрите в Wink прямую трансляцию большого концерта группы «Звери»