В Кирове предприниматель задолжал своим сотрудникам 700 тысяч рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T15:03:57+03:00

Сейчас задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Прокуратура провела проверку деятельности ООО «Строительная перспектива». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Кировской области. Оказалось, что с декабря по январь 2020 года компания не выплачивала заработную плату своим сотрудникам. Общая задолженность составила более 700 тысяч рублей.

Прокурор вынес руководителю организации представление об устранении нарушений закона и обязал в течение месяца выплатить все долги. Предприниматель выполнил все предписания ведомства. Сейчас задолженность по зарплате перед работниками полностью погашена. Кроме того, на работодателя составили административный протокол за нарушение трудового законодательства.

Ранее мы писали, что прокуратура Кировской области открыла «горячую линию» по вопросам защиты трудовых прав граждан. Сотрудники прокуратуры призывают жителей рассказывать о нарушениях со стороны работодателей в период карантина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU