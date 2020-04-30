На майские праздники пройдут «сплошные проверки» водителей

30 Апр 2020 2020-04-30T14:13:22+03:00

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В Кирове 1 и 2 мая пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут 1 мая в Первомайском районе, а 2 мая в Ленинском районе. В зоне особого внимания у полицейских будут пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники ДПС будут останавливать все транспортные средства.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

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