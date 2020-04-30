2020-04-30T14:13:22+03:00
Общество

На майские праздники пройдут «сплошные проверки» водителей

Сотрудники Госавтоинпекции будут останавливать все транспортные средства
Виктор Карпов
Поделиться:
Проверки пройдут в Первомайском и Ленинском районеПроверки пройдут в Первомайском и Ленинском районеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кирове 1 и 2 мая пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут 1 мая в Первомайском районе, а 2 мая в Ленинском районе. В зоне особого внимания у полицейских будут пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники ДПС будут останавливать все транспортные средства.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подарил городу Кирову пять портретов кировчан - героев великой Отечественной войны
Кировчан просят решить судьбу фонтана в сквере им. Горького
В Кирове начали обработку территорий против клещей
Три студента ВятГУ заразились коронавирусом
В Кирове празднование Дня Победы пройдет в режиме онлайн
В Кирове предприниматель задолжал своим сотрудникам 700 тысяч рублей
Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль до конца мая
На майские праздники пройдут «сплошные проверки» водителей
Кировских арендаторов освободили от платежей
Переболевшие коронавирусом кировчане могут сдать плазму крови для зараженных
У кировчан закончились деньги на «коммуналку»
Расследование дела по избиению фельдшера «скорой» в Кирово-Чепецке завершилось
Предприниматели, пострадавшие от коронавируса, могут подать заявление на получение субсидий
Коронавирус в Кирове: еще четыре человека выздоровели
Кировчане могут оформить льготную ипотеку под 6,3% в АО «Россельхозбанк»
Кировские депутаты согласились вернуть школьникам деньги за обеды
Они готовы каждый день бороться с огненной стихией
1 мая смотрите в Wink прямую трансляцию большого концерта группы «Звери»