Кировских арендаторов освободили от платежей

30 Апр 2020 2020-04-30T13:50:11+03:00

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В Кировской области арендаторов государственного имущества освободили от уплаты платежей. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства Кировской области.

С арендаторами заключат дополнительное соглашение, которое освободит их от уплаты платежей с 01 апреля по 30 июня 2020 года. Отметим, что платежи за коммунальные услуги будут взиматься в полном объеме. Помимо этого, договоры аренды должны быть заключены до введения карантина на территории Кировской области.

Ответственность за заключение новых соглашений возложили на министерство имущественных отношений Кировской области.

Ранее мы писали, что Госинспекция труда и Министерство охраны окружающей среды Кировской области отменили проверки МСП в 2020 году. Кроме того, предприниматели получат отсрочку по налогам. Помимо этого, в области запущена «горячая линия» для предпринимателей. Она работает на базе Центра «Мой бизнес» по номеру 8 (8332) 410-410.

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ИСТОЧНИК KP.RU