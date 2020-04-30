У кировчан закончились деньги на «коммуналку»

30 Апр 2020 2020-04-30T12:13:18+03:00

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В апреле количество оплаченных счетов за коммунальные услуги уменьшилось на 12,7% к уровню 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Напомним, что в регионе веден режим самоизоляции, а нерабочие дни планируют продлить до 11 мая. Сейчас многие предприятия закрыты, а горожане лишены заработка. В условиях кризиса кировчане попросту не способны платить по счетам.

Кировский политик и адвокат Владимир Понарьев неоднократно предлагал отменить плату за коммунальные услуги на период карантина. По его мнению, «власти в состоянии наложить мораторий на сбор ЖКХ с людей на период пандемии. Вот это будет существенная мера поддержки для российских семей».

Зампред правительства Кировской области Александр Царегородцев отметил, что «ситуация непростая, ведь без средств предприятия не могут провести подготовку к новому отопительному сезону». В правительстве также напомнили, что жители области в период самоизоляции могут оплатить коммуналку дистанционно.

В целом задолженность за коммунальные услуги в Кировской области составляет более 5 млрд рублей. Основная часть долгов приходится на ресурсоснабжающие организации - 2,8 млрд рублей. В среднем по всем жилищно-коммунальным услугам и капитальному ремонту население оплатило только 95,3% начислений.

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ИСТОЧНИК KP.RU