Расследование дела по избиению фельдшера «скорой» в Кирово-Чепецке завершилось

30 Апр 2020 2020-04-30T12:03:56+03:00

Сейчас чепчане ждут суда под домашним арестом. Фото: скриншот с видео СУ СКР по Кировской области

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Расследование уголовного дела по двум братьям из Кирово-Чепецка, напавшим на фельдшера «скорой помощи», завершилось. Материалы по нему отправили в прокуратуру. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

По версии ведомства, 17 апреля двое братьев, 35-летний и 31-летний жители Кирово-Чепецка, будучи пьяными, увидели машину «скорой» во дворе дома №16 по проспекту России. Как утверждали сами чепчане на допросе - «просто хотели спросить, что происходит». Заметив фельдшера в защитном спецкостюме, они напали на медика и избили его. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Судмедэкспертиза охарактеризовала полученные фельдшером травмы как «легкий вред здоровью». Братьям вменили умышленное причинение этого самого вреда, за что им сейчас грозит срок до двух лет. Сейчас драчуны находятся под домашним арестом, а уголовное дело уже направлено в прокуратуру, где утвердят обвинительный приговор и передадут материалы в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU